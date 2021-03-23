«Хорошо и правильно»: Собчак одобрила проверку скопинского маньяка СКР

https://static.news.ru/photo/fccfd8ec-8c7b-11eb-808e-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео Ксения Собчак/youtube.com

Телеведущая Ксения Собчак оценила решение СКР проверить скопинского маньяка Виктора Мохова после интервью с ней. По её словам, «это хорошо и правильно».

В том числе и потому, что человек, который так думает и совершал серьёзные преступления, — опасен. В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она также вновь опровергла утверждения СМИ о том, что якобы заплатила Мохову за интервью.

Я не давала Мохову никаких 50 тысяч. Это прямое враньё, — подчеркнула Собчак.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и более трёх лет держал в самодельном бункере, превратив в секс-рабынь. Одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён на 17 лет и вышел на свободу 3 марта.

После освобождения Мохов дал интервью Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв.

Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин поручил следуправлению ведомства по Рязанской области организовать процессуальную проверку по факту публикации интервью Мохова. Следователи должны будут дать надлежащую правовую оценку отдельным высказываниям маньяка.