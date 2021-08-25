Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» похожим на «Форт Боярд»

Президент Владимир Путин призвал сделать конкурс «Учитель года» похожим по зрелищности на телешоу «Форт Боярд». По его словам, для этих целей следует нанимать креативные команды. Такое предложение он сделал на заседании президиума Госсовета во вопросам образования, передаёт ТАСС.

Я уже упоминал какой-то там «Форт Боярд»: хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным [образовательным] направлениям и дисциплинам, — сказал глава государства.

Он отметил, что в России достаточно команд, которые могли бы создать такой контент на высоком уровне. Политик уверен в необходимости наращивать информационное сопровождение конкурсов для учителей.

Деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей, — подчеркнул он.

По его словам, в таких конкурсах есть соревнования в разных областях знаний, а смотреться они могут «как детектив», если «интересно подать». Он пообещал министру просвещения Сергею Кравцову выделить на эти цели дополнительные средства, если понадобится.

Ранее Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией», нужно только обеспечить «некоторые вещи формального характера».