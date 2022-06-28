«Хороший прецедент»: юрист об уголовном деле против хакера Кирсанова Юрист заявил, что уголовное дело против хакера Кирсанова из-за игры World of Tank — «хороший прецедент»

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Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships, ущерб от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей. Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Александр Глушенков прокомментировал NEWS.ru ход уголовного дела, заявив, что это хороший прецедент. Он также объяснил, почему ущерб составил такую сумму.

Прецедент в любом случае хороший, потому что, особенно сейчас, нужно показать мировым IT-компаниям, что в России соблюдаются права на интеллектуальную собственность и вмешательство непосредственно в сам код программы, — заявил Глушенков.

По его словам, в результате действий Кирсанова, продававшего читерские коды, изменились условия игры, заранее заложенные организаторами проекта и повлекшие за собой довольно серьезные последствия для баланса игры, вследствие приведшие и к репутационным потерям. В частности, из-за читеров стали уходить легальные пользователи, которые были основными покупателями легальной внутриигровой валюты. Отсюда и сумма иска, пояснил Глушенков.

Максимальное наказание, которое грозит Кирсанову, — пять лет лишения свободы.

До этого случая иски по подобным вопросам никогда не рассматривались. Сам Кирсанов полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Фигурант находится под подпиской о невыезде.