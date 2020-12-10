«Хороший год»: 6% россиян остались довольны 2020-м

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Большинство россиян считают, что в уходящем 2020-м не было ничего хорошего, однако 6% респондентов признались, что год стал для них удачным, следует из результатов проведённого сервисом по поиску работы опроса.

В числе недовольных (их, в целом, 41%) преобладают мужчины. Крайне плохим год назвали 45% и 38% мужчин и женщин соответственно, передаёт «Интерфакс».

Главными словами уходящего года россияне считают «коронавирус» (28%) и «пандемию» (7%), также респонденты упоминали «кризис», «карантин» и «обнуление». При этом 4% охарактеризовали год определением из ненормативной лексики.

9% женщин и 4% мужчин год понравился.

Опрос проходил с 30 ноября по 4 декабря, в исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних из 337 населённых пунктов во всех федеральных округах России.

Как писал NEWS.ru, большинство российских граждан планируют на Новый год подарить своим близким подарки дешевле одной тысячи рублей. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий.