«Хоронили бренды пачками»: Сладков о юбилее «Красной звезды» Сладков назвал газету «Красная звезда» великим брендом России

Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале высказал мнение, что «Красная звезда» — великий бренд, забытый после развала СССР. Он поздравил коллектив этой газеты со 100-летием выхода первого номера и поставил ее в один ряд с американской The New York Times.

«Красная звезда» — великий бренд России, низложенный до статуса боевого листка. Не сегодня это произошло, и не 10 лет назад. Сразу после развала СССР. Мы хоронили наши военные бренды пачками. Представляете, если б сознательно уничтожались такие бренды, как Mercedes-Benz, Toyota, The New York Times! Это импосибл! Невозможно! А у нас запросто, — написал Cладков.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» со 100-летним юбилеем. Это знаменательная дата для всех российских СМИ, подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Сладков предположил, что если спросить у москвичей на улицах, что такое «Красная звезда», то только один из 10 человек назовет газету. Он считает, что такая же судьба постигла многие другие бренды.

Мы Ансамбль Александрова сохранили! Еле-еле! Мы при [экс-министре обороны РФ Анатолии] Сердюкове чуть крейсера «Аврора» не лишились на флоте. Мы ЦСКА не ассоциируем с Минобороны, и, например, некогда гремевшую на весь мир регбийную команду «ВВА имени Гагарина» тоже! — указал Сладков.

Военкор вспомнил о работе над фильмом про Давида Отенберга, бывшего главреда «Красной звезды» во время Великой Отечественной войны. Сладков признался, что кинокартину хотели назвать «Красная звезда» Давида, но их, по его словам, «тихонько обвинили в антисемитизме». Сладков считает, что газета могла бы «зажить новой жизнью», но сегодня про нее мало кто помнит, заключил он.

Чтоб что-то двигать и развивать, по-современному, без старческого надсмотра и без формальных коридоров, с большим бюджетом — надо в этом нуждаться. Значит, пока нужды в мощной «Красной звезде» нет. Подождем, если дождемся, — констатировал военкор.

Первый номер «Красной звезды» вышел в Москве 1 января 1924 года, во время ВОВ это была одна из ведущих советских газет. В ней печатались Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов и Алексей Толстой. На сегодняшний день это центральный печатный орган Министерства обороны РФ.

В ноябре Путин заявил, что за последний год в России появилось рекордное количество отечественных брендов. Глава государства отметил, что доля иностранных марок на рынке сокращается.