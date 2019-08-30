https://static.news.ru/photo/14376962-ccf9-11e9-b73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/Life

Сводный хор из более чем 20 тысяч человек и восьмитысячный оркестр исполнили гимн России в Петербурге. Акция установила рекорд по масштабам.

Всероссийская акция «День гимна» объединила на стадионе «Газпром Арена» музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Гимн России исполнили рекордный восьмитысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников, — цитирует РИА Новости организаторов акции.

В составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов. Он расположился на поле стадиона, поделённом на 192 сектора, где разместились 8097 музыкантов.

Состав оркестра был признан рекордным и вошёл в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт (Германия) были собраны 8076 музыкантов, — заявили организаторы.

Всего в акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров. После исполнения гимна участники продолжили программу русской народной песней «Эй, ухнем!».

Как писал News.ru, ранее житель немецкой столицы Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим размером ноги.