Холодно и дождливо будет в понедельник в Москве

https://static.news.ru/photo/e0a28aa6-98cb-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холодный фронт обуславливает погоду в Москве 18 мая, будет пасмурно и сыро.

В течение дня небо будет ненадолго проясняться, но ожидаются кратковременные дожди. Максимально воздух может прогреться до 12 градусов выше нуля, в области — на градус выше, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Также ожидается порывистый ветер и пониженное до 738 миллиметров ртутного столба давление, к вечеру оно постепенно повысится, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, потепление придёт в центральную часть России только к началу лета, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К следующим выходным, 23–24 мая, воздух может прогреться максимум до 15 градусов по Цельсию.