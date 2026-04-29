29 апреля 2026 в 07:00

Холодец как у бабушки без желатина — тот самый трюк, от которого все в шоке и просят рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Холодец получается не у всех: то не застывает, то выходит мутным. Но есть простой способ, которым пользовались еще наши бабушки — без пакетиков и лишних добавок. Секрет в правильных частях мяса и спокойной варке, которая делает бульон густым и прозрачным.

Ингредиенты:

  • свиные ножки — 1,5–2 кг;
  • говяжья рулька или хвост — 500–700 г;
  • мясо (говядина или курица) — до 1 кг;
  • лук — 1-2 шт.;
  • луковая шелуха — горсть;
  • чеснок — 3–5 зубчиков;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Основа вкусного холодца — костистые части: именно в них много коллагена, который и дает нужное желе. На каждые 2 кг таких частей берите не больше 1 кг мяса — тогда бульон получится крепким. Варите на минимальном огне до 6–8 часов, крышку держите слегка приоткрытой. Пену снимайте тщательно, иначе прозрачности не добиться. Луковая шелуха придаст красивый золотистый оттенок. Проверка простая: капните бульон на холодную тарелку — если быстро густеет, все готово.

Когда хочется сладкого, а дома пусто и лень бежать в магазин, выручают эти конфеты. Всего два основных ингредиента — и получается десерт, который по вкусу не уступает трюфелям.

Читайте также
Экономисты заметили тенденцию по рынку на «вторичку» в России
Общество
Экономисты заметили тенденцию по рынку на «вторичку» в России
В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая
Общество
В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая
Индейка по-французски — в сметане, с луком и сырной шапкой, готово за 30 минут, сочнее и нежнее курицы
Общество
Индейка по-французски — в сметане, с луком и сырной шапкой, готово за 30 минут, сочнее и нежнее курицы
Обваливаю кольца кальмара в муке — и на огонь, через 10 минут подаю нежных кальмаров в сметанном соусе
Общество
Обваливаю кольца кальмара в муке — и на огонь, через 10 минут подаю нежных кальмаров в сметанном соусе
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

