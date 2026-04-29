Холодец как у бабушки без желатина — тот самый трюк, от которого все в шоке и просят рецепт

Холодец получается не у всех: то не застывает, то выходит мутным. Но есть простой способ, которым пользовались еще наши бабушки — без пакетиков и лишних добавок. Секрет в правильных частях мяса и спокойной варке, которая делает бульон густым и прозрачным.

Ингредиенты:

свиные ножки — 1,5–2 кг;

говяжья рулька или хвост — 500–700 г;

мясо (говядина или курица) — до 1 кг;

лук — 1-2 шт.;

луковая шелуха — горсть;

чеснок — 3–5 зубчиков;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Основа вкусного холодца — костистые части: именно в них много коллагена, который и дает нужное желе. На каждые 2 кг таких частей берите не больше 1 кг мяса — тогда бульон получится крепким. Варите на минимальном огне до 6–8 часов, крышку держите слегка приоткрытой. Пену снимайте тщательно, иначе прозрачности не добиться. Луковая шелуха придаст красивый золотистый оттенок. Проверка простая: капните бульон на холодную тарелку — если быстро густеет, все готово.

Когда хочется сладкого, а дома пусто и лень бежать в магазин, выручают эти конфеты. Всего два основных ингредиента — и получается десерт, который по вкусу не уступает трюфелям.