Холода в Москве, тепло в Сибири: какая погода будет в РФ с 9 по 15 октября Вильфанд заявил, что 40% территории России покрыто снегом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какая погода в разных регионах страны будет на следующей неделе — с 9 по 15 октября. По его прогнозу, Москву и Петербург ожидает трехдневное серьезное похолодание — надвигается циклон. Однако к концу недели в городах снова потеплеет. Подробнее о погоде в России на следующей неделе — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге

По словам Романа Вильфанда, на следующей неделе погода в Москве и Санкт-Петербурге будет примерно одинаковой. С понедельника по среду европейская часть России окажется в тыловой части циклона, который затем уйдет на восток. Это означает холодную погоду. До 11 октября ночные температуры ожидаются в диапазоне от −3 до +2 градусов, днем — от 4 до 6 градусов.

«Это по-настоящему холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса. Такая погода больше характерна для конца октября — начала ноября», — объяснил метеоролог.

Однако во второй половине недели в Москве все же потеплеет, добавил он. В ночь на четверг еще будет холодно, но днем к центру Европейской России приблизится очередной циклон, и Москва окажется в его теплой части.

«Это значит, что воздушные массы в Москву придут с юга. Поэтому в четверг ожидается заметное повышение температуры: до 10–12 градусов, а в пятницу даже до 15 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать 6–7 градусов. В четверг и пятницу аномалия температуры будет положительной: она составит на 2–3 градуса выше нормы», — подчеркнул Роман Вильфанд.

По его словам, такое резкое изменение погоды связано с тем, что в первой половине недели Москва будет находиться во власти одного циклона, а во второй половине — другого, который придет с запада.

«Но нужно иметь в виду, что в течение всей недели погода в Москве будет циклонической: ожидается облачность и небольшие осадки в виде дождя и периодически мокрого снега. В первой половине недели сильных осадков не ожидаем, а во второй половине будут умеренные дожди», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжится ли бархатный сезон на юге России

Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе ожидается понижение температуры на юге России. С понедельника в континентальных районах Краснодарского края она будет держаться на уровне 15–19 градусов: это ниже, чем в выходные, примерно на пять градусов. На черноморском побережье метеоролог спрогнозировал около 20 градусов днем.

«Температура воды в Сочи, Туапсе, Геленджике будет выше, чем температура воздуха: приблизительно 21–22 градуса. На самом деле это означает, что на юге продолжается бархатный сезон. Он таким и должен быть: температура воды и температура воздуха близки между собой, но все-таки вода немного теплее. Этому способствует слой моря, который накопил за лето солнечное тепло», — объяснил метеоролог.

Он добавил, что по ночам на черноморском побережье с 9 по 15 октября ожидается от 10 до 13 градусов. Это минимальные значения, уточнил Роман Вильфанд.

В каких регионах России ожидается похолодание

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, температура будет постепенно понижаться в Приволжском федеральном округе и на Урале. Уже в понедельник, например, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается от 8 до 13 градусов, хотя в выходные столбики термометров показывали там от 15 до 20 градусов.

«Ночные температуры там тоже будут низкие, около 0 градусов. Это очень заметное понижение», — сообщил Роман Вильфанд.

Кроме того, в Приволжье и на Урале с 9 по 15 октября ожидаются осадки: преимущественно дожди, но на севере Урала может выпасть мокрый снег, говорит метеоролог.

«Все-таки Россия — северная страна. Уже 40% территории от Урала и на восток покрыто снегом, хотя и небольшим. Это северные и центральные районы Красноярского края, северная половина Якутии, Чукотка. В это время уже большая площадь должна быть заснежена», — говорит Роман Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе мокрый снег может выпасть в Ленинградской и Архангельской областях.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в России будет очень тепло

Аномально теплую погоду с 9 по 15 октября Роман Вильфанд спрогнозировал в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и на западе Иркутской области. Там, по его словам, погода обусловлена антициклоном, центр которого находится вблизи Байкала.

«Циркуляция такова, что по западной периферии этого антициклона осуществляется перемещение теплых воздушных масс из Средней Азии. Поэтому в вышеперечисленных регионах в течение всей следующей недели дневная температура будет очень высокая — от 15 до 18 градусов. Это не просто тепло. На юге Западной Сибири, например, температурный показатель на 8 градусов выше климатической нормы, а в южных районах средней Сибири — на 4–6 градусов выше нормы. А ночью там будет около 5 градусов», — объяснил Роман Вильфанд.

Он уточнил, что относительно теплая погода ожидается в Якутии. На востоке региона, например, температура будет около −15 градусов ночью и от −3 до −5 градусов днем. Такие показатели на два градуса выше климатической нормы. В центре Якутии ночью столбики термометров будут показывать небольшие отрицательные значения, днем — около +5, а на юге региона могут подниматься до 10 градусов.

«Относительно тепло будет и в Магадане: температура там не опустится ниже 0 градусов, потому что идет заброс теплых воздушных масс с Тихого океана», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В каких регионах России улучшится погода

На Дальнем Востоке с 9 по 15 октября ожидается улучшение погоды после обильных ливней, которые обрушились накануне на Приморье и Сахалин, сообщил Роман Вильфанд.

«В первой половине следующей недели в Приморье температура будет достаточно высокой — около 15 градусов днем. Хотя воздушные массы с океана идут и с юга, и с севера, они теплые. По ночам там ожидается от 5 до 10 градусов. К концу недели столбики термометров еще поднимутся: ночью там ожидается около 7–10 градусов, а днем — 14–17 градусов», — рассказал метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что обильные осадки на Дальнем Востоке прекратятся, но возможны кратковременные дожди.

«Очень сложно сейчас точно спрогнозировать, что ожидает Сахалин и Приморье на следующей неделе, потому что там очень неспокойная ситуация. Регион находится во власти мощного циклона, и процессы там происходят очень быстро. Но предварительный прогноз позитивный», — сказал Роман Вильфанд.

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