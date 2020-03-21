В Москве в воскресенье, 22 марта, ожидается повышенное атмосферное давление и до плюс 1 градуса. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Сегодня столичный регион окажется на южной периферии холодного скандинавского антициклона. При переменной облачности в Москве и по области обойдётся без осадков, — передаёт РИА Новости слова ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.
Он отметил, что температурный фон будет на 2–3 градуса ниже положенных климатических значений.
Как ранее писал NEWS.ru, температура воздуха вновь поднимется выше климатической нормы в середине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Добавьте наши новости в избранные источники