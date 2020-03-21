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Миллионеры из России, имена которых не раскрываются, рассказали журналистам, что многие обеспеченные люди оборудуют в своих домах собственные мини-клиники на фоне угрозы распространения коронавируса.

В частности, представители элит покупают аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), так как COVID-19 может вызвать осложнение в виде пневмонии, пишет издание. По его данным, на такую медтехнику записываются в очередь...