https://static.news.ru/photo/d4d65b8a-2175-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Обыски в доме и офисе предпринимателя Михаила Гуцериева не проводятся. Опубликованная в Сети информация об оперативных действиях силовиков не соответствует действительности, заявили представители холдинга «Сафмар», подконтрольного бизнесмену.

Это неправда, [информация] не соответствует действительности, — цитирует предприятие ТАСС.

18 декабря в Интернете появилась информация о якобы обысках в офисе группы компаний «Сафмар». По его данным, силовики нагрянули и в квартиру миллиардера в московском районе Хамовники.

«Сафмар» — российский конгломерат, объединяющий нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие компании, предприятия угольной и калийной промышленности, девелопмент, строительство, средства массовой информации и другие активы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу несколько «осведомлённых источников» рассказали о визите сотрудников ФСБ к бывшему главе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиру Рублёвскому.

Его бывшая советница, а затем и сам герой публикаций опровергли эти утверждения. Чиновник, вызывавший волну критики из-за бессилия городских властей перед снежным коллапсом минувшей зимой, покинул свой пост 14 октября 2019 года. Ранее, в январе 2019-го антимонопольщики нашли в его ведомстве признаки картельного сговора с шестью дорожными компаниями.