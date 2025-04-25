Холдинг Мордашова выставил на продажу бывший завод Bosch Холдинг «Севергрупп» решил продать «Энгельс Электроинструменты» под Саратовом

Фото: Вадим Жернов /РИА Новости

Холдинг «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу ООО «Энгельс Электроинструменты» — один из крупнейших заводов по производству электроинструментов в Саратовской области, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их информации, завод ранее принадлежал компании Bosch, которая приостановила производство в России в марте 2022 года.

В апреле 2023 года бизнес Bosch был приобретен холдингом S8 Capital, после чего на заводах прошел ребрендинг, и они стали работать под новыми названиями, включая ООО «Энгельс Электроинструменты» и другие. Юрлица работают под брендами «Метеор Термо», «Метеор Тех» и «Метеор Авто».

Спустя год, осенью 2024 года, S8 Capital перепродал бизнес Bosch холдингу «Севергрупп», который получил полный контроль над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. Кроме того, «Севергрупп» также приобрела активы шинной группы «Кордиант» у S8 Capital.

Ранее сообщалось, что основатель Kismet Capital Group — владельца интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» — заявил о заключении сделки с компанией, находящейся под контролем Россельхозбанка. Речь идет о продаже половины бизнеса. В 2022 году Россельхозбанк стал якорным кредитором Kismet при покупке «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд рублей.

До этого стало известно, что группа компаний «Конкорд», основанная погибшим в авиакатастрофе бизнесменом Евгением Пригожиным, которого связывали с ЧВК «Вагнер», продала ООО «Комбинат питания» в селе Кленово в Новой Москве. Новыми владельцами фабрики-кухни стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.