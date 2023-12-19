Хоккеист объяснил, как кататься на коньках без травм Хоккеист Голдин: начинать тренировки на коньках лучше вблизи борта катка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избежать травм при катании на коньках любители смогут, если начнут обучение с тренером и будут держаться ближе к бортам катка, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» хоккеист Александр Голдин. Он также посоветовал обязательно делать разминку перед тренировкой.

Не стоит сразу выходить в центр катка — лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей, — порекомендовал спортсмен.

Он подчеркнул, что обучение с тренером или человеком, который уже уверенно держится на льду, необходимо, чтобы избежать ошибок, которые многие совершают при самостоятельных занятиях. Тренер поможет новичку закрепить правильную технику и базу, и ему не придется переучиваться.

Для обычного катания лучше приобрести коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки хоккейного типа, посоветовал Голдин. Для фигуристов-любителей больше подходят полупрофессиональные или профессиональные коньки с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.

Ранее врач Елена Малышева предупредила, что падение при катании на коньках может привести к травме лучевой кости. Еще одной опасной травмой является ушиб головного мозга при ударе головой об лед, это состояние требует срочной госпитализации.