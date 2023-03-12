Хоккеист Иванюженков опроверг свою причастность к убийству в Подмосковье

Фото: t.me

Артем Иванюженков

Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист Артем Иванюженков записал видеообращение из Сочи, в котором сообщил, что находится на сборах и не связан с убийством 23-летнего мужчины в ресторане «Шервуд» Подмосковья. Он отметил, что не совершал преступление, поскольку три дня уже отсутствует в регионе.

По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется, — сказал Иванюженков.

В СК ранее заявили, что информация о том, что спортсмен причастен к убийству в одном из ресторанов, не соответствует действительности. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий отметила, что мужчина не был участником инцидента, а информация о задержании ложна.

Telegram-канал «112» утром 12 марта сообщил, что в «Шервуде» произошло убийство во время празднования дня рождения. По данным «112», ряд свидетелей утверждает, что ножевое ранение молодому человеку нанес сын депутата.

Позднее в Сети появились кадры первых минут после ЧП. На видео показано, что после происшествия неизвестного мужчину в куртке с капюшоном выводят из заведения, сажают в машину и увозят.