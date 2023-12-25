Хоккеист Чумаченко рассказал о своем самочувствии после падения на осколки Хоккеист Чумаченко опроверг информацию о получении травмы спины при падении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший игрок московских хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал, что чувствует себя хорошо после падения на осколки от бутылки. Комментируя ситуацию «360», спортсмен опроверг появившуюся информацию о получении травм спины и головы и добавил, что с ним все в порядке. Кроме того, он отметил, что инцидент произошел не в Химках.

Я хорошо себя чувствую. <...> Со мной все в порядке, все хорошо, — поделился с изданием хоккеист.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Чумаченко поцарапал лицо и порезал поясницу после падения на валявшуюся возле его дома разбитую бутылку. При этом спортсмен отказался от госпитализации. Хоккеист утверждает, что потерял равновесие и рухнул на осколки. По данным канала, в произошедшем разбирается полиция.

Врачи Орловской областной клинической больницы до этого спасли 20-летнего футболиста, у которого случился инсульт во время матча. Молодой спортсмен играл на поле несколько минут, после чего у него закружилась голова и появились первые признаки инсульта. Медики сначала провели футболисту тромболитическую терапию, чтобы минимизировать последствия, однако она оказалась неэффективна. Тогда они приняли решение об операции.