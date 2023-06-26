Ходившему «изгонять Путина» шаману смягчили лечение Суд отправил шамана Габышева на более мягкое лечение в Якутск

Фото: tengri_shaman/vk.com

Александр Габышев

Уссурийский районный суд вынес постановление о переводе якутского шамана Александра Габышева в психиатрический стационар общего типа в Якутске, сообщил в беседе с «Интерфаксом» его адвокат Алексей Прянишников. Он отметил, что именно там шедший в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина шаман был признана невменяемым и посажен на галоперидол.

Шаман Габышев поедет пока не домой и не в Москву, в Якутск. Уссурийский райсуд постановил перевести Александра Габышева на более мягкое лечение в психиатрический стационар общего типа. По установленному порядку, это будет Якутский психоневрологический диспансер. <...> Именно с Якутского психдиспансера начались мытарства Александра, именно там его признали невменяемым, а в ходе «лечения» применяли галоперидол, — сказал адвокат.

Он выразил надежду, что нынешние медзаключения Габышева «свяжут руки» якутским психиатрам, и те не повторят «ошибки» предыдущих лет.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать» Путина. Шаман прошел через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. В отношении него возбудили уголовные дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нанесение самодельным мечом колотой раны служащему Росгвардии.

Его направили на принудительное лечение, на что он жаловался в ЕСПЧ. 21 июля 2020 года шамана выписали из психиатрического диспансера. В январе прошлого года мужчина сообщил о планах очередного похода на Москву.

В марте 2021-го экспертиза признала шамана невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просила провести повторную экспертизу. В результате в июле Якутский городской суд назначил принудительное лечение Габышеву.