Ходившему «изгонять Путина» шаману продлили лечение в психбольнице Суд продлил срок принудительного лечения якутского шамана Габышева

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Суд продлил срок принудительного лечения якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС его защитник Алексей Прянишников. Габышев находится в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. 12 июля врачебная комиссия решила перевести шамана в стационар общего типа, а 27 июля комиссия той же больницы, но уже в другом составе, пришла к выводу об ухудшении состояния мужчины.

Судья вынес постановление, согласно которому оставил Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа для продолжения лечения в Уссурийске, — сказал Прянишников.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать дьявола» из президента РФ Владимира Путина. Шаман прошел через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. В отношении него возбудили уголовные дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нанесение самодельным мечом колотой раны служащему Росгвардии.

Его направили на принудительное лечение, на что он жаловался в ЕСПЧ. 21 июля 2020 года шамана выписали из психиатрического диспансера. В январе прошлого года мужчина сообщил о планах очередного похода на Москву.

В марте 2021-го экспертиза признала шамана невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просила провести повторную экспертизу. В результате в июле Якутский городской суд назначил принудительное лечение Габышеву.