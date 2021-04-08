«Ходит, превозмогая боль»: адвокат рассказала о состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/57f693a8-989a-11eb-af7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова посетила его в колонии. Она рассказала о состоянии своего подзащитного.

По её словам, оппозиционер находится в медсанчасти в колонии. С ним в комнате ещё один человек из его отряда, а на всю часть работает только два фельдшера.

Приезжала комиссия из руководства медсанчасти во Владимире. И, собственно, уговаривали его принимать лекарства. И они ему сказали, что, видимо, врач <...> (просьба, которую Алексей постоянно озвучивает), наверное, сюда (в колонию. — NEWS.ru.) допущен не будет, — поделилась она.

Она добавила, что Навальный не собирается прекращать голодовку. Кроме того, она подтвердила, что её подзащитный ходит сам, несмотря на проблемы со здоровьем.

В колонии не ходить самому — это совершенно невозможно, никто тебе помогать не будет, соответственно, он ходит сам, превозмогая боль. Плюс у него сейчас появились неврологические симптомы, касающиеся онемения рук, ног, — добавила юрист.

Она добавила, что ей ничего не известно о количестве заболевших туберкулёзом и коронавирусом в ИК-2. По её словам, Навальному сделали флюорографию и взяли тест на COVID-19. Анализ на вирус показал отрицательный результат, но оппозиционеру сделали второй тест, результатов которого ещё нет, передаёт РИА Новости.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей, писал NEWS.ru.