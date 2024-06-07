Ходила с рукой в трусах: новые детали в деле об убийстве трехлетки в Адыгее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деле об убийстве трехлетней девочки отцом в Адыгейске появились новые обстоятельства. Мать рассказала, что дочка совращала старших братьев. NEWS.ru раскрывает новые детали криминальной истории.

Три года в детдоме

Трехлетняя девочка 30 мая скончалась в больнице от побоев, которые систематически терпела в родной семье. В День защиты детей 1 июня ребенка похоронили. Отец Руслан Совмен на похоронах отсутствовал, поскольку был задержан. Против него заведено уголовное дело.

«На малышке не было живого места. Об нее тушили окурки. На нее выливали кипяток. У нее были вырваны куски кожи. На теле много старых шрамов и гематом», — рассказывала жительница республики Фатима Кодзоева.

Хотя девочке было почти три года, с родными мамой и папой она прожила всего два месяца. Aif.ru пишет со ссылкой на Кодзоеву, что мать Заира не забрала слабую девочку из роддома. При этом по документам она не отказалась от нее, но отдала на попечение государству.

Кодзоева рассказывает, что Заира работала суррогатной матерью и была очень напугана тем, что девочка родилась с проблемным здоровьем. Троих сыновей, которые живут с Заирой и ее гражданским мужем, женщина родила от других мужчин. Девочка была рождена от отношений с Русланом. Он же, по словам соседей, настоял, чтобы дочь все-таки жила с ними.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Поцелуй меня в писю»

Уже после похорон Заира дала интервью Telegram-каналу Kub Mash, где рассказала, что муж заставил ее соврать, будто девочка была вся в синяках из-за падения с лестницы. Мать призналась, что ее супруг бил девочку, но пояснила, что причиной было развратное поведение ребенка по отношению к старшим братьям. С ее слов, девочка постоянно появлялась перед домочадцами с рукой в трусах и просила их о близости.

«Она подходила к моему ребенку и говорила: „Поцелуй меня в писю“. И предлагала в ответ моему сыну: „Давай я тебе поцелую писю“. Это она все говорила. Отец начал ее бить, чтобы воспитать ее, убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что ее поведение повлияет на остальных детей», — рассказывала Заира.

Заира утверждает, что не знала о подробностях произошедшего 30 мая. Что именно сделал ее супруг, ей пересказал следователь.

«От следователя я узнала в ходе допроса, что в этот день, когда я вышла, ребенок пошел в туалет. Из туалета вышел. Папа на кухне сидел, кофе себе только сварил. Она подошла и сказала ему: „Поцелуй меня туда“. Он разозлился и побил», — рассказала женщина.

Постоянно кричала

В беседе с журналистами Заира настаивает, что никакого отношения к синякам на теле убитой дочери не имеет — все побои наносил муж, который в прошлом занимался самбо.

«Когда он ее бил, я всячески мешала. Оттаскивала ее, говорила, что это не метод воспитания, что она так не поймет. Он меня отталкивал, но все равно я вмешивалась», — утверждала Заира.

Соседи сомневаются в достоверности этих показаний. Они постоянно слышали из квартиры крики женщины и ее детей.

«Практически каждый божий день я слышала крики этой женщины. Но именно вот эту девочку я ни разу не слышала и не видела. <...> В один день я пришла с работы и, представьте, там через три стены, другой подъезд, и я слышу дикий ор ребенка, который умоляет маму, чтобы она не делала этого. Он кричал, умолял о помощи», — рассказала соседка семейства в интервью РЕН ТВ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Научилась в детдоме

В детском доме рассказывали, что девочка была спокойной и совершенно непроблемной. Ее несколько раз пытались удочерить, но, так как полного отказа матери не было, сделать это не удалось.

При этом у общественников есть вопросы и к детскому дому. Сама Заира в интервью Kub Mash утверждала, что именно там дочь научилась такому поведению. Согласно публикации Kub Mash, девочка даже называла имена педагогов, которые совершали с ребенком такие действия.

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