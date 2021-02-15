Ходатайство об оскорблении Навальным суда оставили без рассмотрения

https://static.news.ru/photo/c7892396-702e-11eb-8423-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

В Бабушкинском суде Москвы проходит третье заседание по делу о клевете Алексея Навального в отношении ветерана Игната Артёменко. Помощник прокурора просила направить в СК материалы об оскорблениях Навальным судьи и других участников процесса. На прошлом заседании судья сделала оппозиционеру более десяти предупреждений, Навальный ответил ей тем же.

В ходатайстве о выделении из уголовного дела и направления их для соответствующей проверки по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания на данном этапе отказать, — заявила судья Вера Акимова.

Как писал NEWS.ru, помощник прокурора Екатерина Фролова в деле о клевете со стороны Алексея Навального попросила направить в Следственный комитет РФ материалы с заседания суда с целью проверки заявлений подсудимого на предмет оскорбления судьи во время слушаний. Адвокаты Навального выразили протест в связи с ходатайством Фроловой, а сам оппозиционер выразил недоумение в связи с подобными заявлениями помощника прокурора.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.