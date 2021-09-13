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Верховный суд Мордовии отказался рассматривать перевод Уилана в США

11:18, 14 сентября 2021
Верховный суд Мордовии отказался рассматривать перевод Уилана в США Пол Уилан Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США американца Пола Уилана, осуждённого за шпионаж в РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении суда отмечается, что ходатайство защитников Уилана оставлено без рассмотрения на основании ст. 470 УПК РФ. Оно направлено в Министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации и для согласования вопроса о передаче осуждённого с компетентными органами в США.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана заявила о намерении ходатайствовать о его переводе в США, чтобы осуждённый мог отбывать наказание на родине. При этом руководство колонии, где находится подзащитный, до сих пор не позволило поговорить с ним по телефону. 

Ранее Пол Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его домой и заявил, что задержан несправедливо.

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть вопрос об обмене заключёнными между РФ и США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC. Речь идёт в том числе о Треворе Риде, который в 2019 году был осуждён на девять лет за нападение на российского полицейского, и Поле Уилане.

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