Ходаковский: Запад сходит с ума в истерике из-за «угрозы» со стороны России

Фото: МО РФ

Страны Запада активно распространяют истерику об угрозе со стороны России, готовя общественное мнение к наращиванию военного потенциала, считает заместитель главы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Россия, имея превосходство в количестве ядерного оружия, никогда первой его применять не станет.

То, что у нас ядерных боеголовок сегодня больше, чем у кого бы то ни было — это понятно. Но всякому вменяемому человеку также понятно, что Россия никогда первой не применит ядерный арсенал, — написал Ходаковский.

Он также добавил, что страны Запада напрасно опасаются развязывания Россией войны против них и обычным оружием. По его словам, после завершения спецоперации на Украине у РФ «будет, чем заняться во внутренних сферах».

Ранее британские СМИ сообщили, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие на территории Соединенного Королевства из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В публикации отмечалось, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Один из чиновников Минобороны США пояснил, что политика Вашингтона в таких случаях заключается в отсутствии какой-либо точной информации по вопросу размещения вооружений.