Ходаковский выступил против спекуляций на тему мигрантов Ходаковский: народ вспомнил о своем единстве, когда началась спецоперация

Фото: МО РФ

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в Telegram-канале осудил антимигрантские выступления. По его словам, когда началась спецоперация, вся Россия вдруг оказалась на маленькой территории. Тогда народ вспомнил о своем единстве, отметил командир батальона.

В Мариуполе мы отдавали бронежилеты и каски осетинским контрактникам, а севастопольские морпехи делились с нами колесами на бэтээры; с чеченскими добровольцами мы штурмовали городские укрепы, а дагестанцы прикрывали фланги, — перечислил Ходаковский.

Не забыл он и про другие национальности. Ходаковский отметил, что СВО будто стала нужна для того, чтобы разделенный огромными расстояниями и предубеждениями народ вспомнил о своем единстве и о том, что когда нужно переливать кровь — интересует только группа и резус, а не разрез глаз и цвет кожи.

Россию можно любить только такой — в ее многообразии, — добавил командир «Востока».

Ходаковский указал на тренд выступлений против мигрантов, который коснулся и политической платформы, где не стесняются спекулировать на острой теме. Главное — не перейти грань между беспокойством и враждебностью, заключил он.

Ранее Ходаковский назвал альтернативу ядерной войне. По его словам, ею может стать удар по спутниковой группировке Запада.