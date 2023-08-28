Ходаковский высказался о призыве мигрантов в армию Ходаковский выступил за альтернативную службу для мигрантов с гражданством РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что негативно относится к призыву на службу в армию мигрантов, получивших российское гражданство. По его мнению, оптимальным решением для такой категории могла бы стать альтернативная служба.

Меня спросили: как я отношусь к призыву в армию мигрантов, получивших российское гражданство. Если речь о передке — плохо отношусь. Мало нам вооруженных зеков, давайте добавим к ним еще и мигрантов — и картина будет маслом. Через время мы увидим такое, что мало не покажется. <...> На вопрос я ответил: альтернативная служба, — написал Ходаковский.

По его словам, военная инфраструктура в России не рассчитана на такой размер армии. Замглавы Росгвардии в ДНР высказал мнение, что мигранты с гражданством могли бы бесплатно строить казармы, полигоны, дороги, танковые заграждения. Как убежден Ходаковский, гражданин РФ с такими же правами, как у всех остальных, не должен уклоняться от своих обязанностей.

Главное в этом всем — нас становится меньше, а наше пространство занимают другие. Это основа всех проблем. Потом уже идет бизнес, который заинтересован в дешевой рабочей силе, потом уже идет коррупция, которая делает процесс миграции малоподконтрольным, — отметил он.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших российские паспорта. В региональном главке МВД пояснили, что проверка того, как мигранты после получения гражданства исполняют обязанность воинской службы, является «новой опцией» профилактических рейдов.