«Победу встречать не вместе»: Ходаковский высказался о приговоре Стрелкову Ходаковский сожалеет о четырехлетнем сроке в колонии Стрелкову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский по поводу вынесенного судом приговора о четырехлетнем сроке в колонии бывшему министру обороны республики, блогеру Игорю Стрелкову (Гиркину) сказал, что желал бы видеть осужденного на свободе. Он отметил, что, несмотря на негативное отношение лично к нему Стрелкова, тот внес свой вклад в события в Донбассе.

Сам Стрелков, говоря о событиях в Донбассе 2014 года, утверждал, что это он нажал «спусковой крючок». Также экс-сотрудник ФСБ заочно приговорен Окружным судом Гааги к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета Boeing 777.

Чувствую, что предпочел бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него, — пусть бы он концентрировал свое внимание на таких, как я, выплескивая свой негатив, но поменьше подрывал бы доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе — жаль, что победу ему придется встречать не вместе со всеми, — написал Ходаковский в Telegram-канале.

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Подсудимого признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

Суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков проведет в колонии три года и 83 дня. При этом у него есть право на УДО.

Стрелков был задержан в июле 2023 года. Причиной стали посты в Telegram, посвященные возможной сдаче Крыма и невыплатам довольствия российским военнослужащим. Свою вину блогер не признал. Адвокат экс-главы Минобороны ДНР Александр Молохов заявил, что сторона обвинения запрашивала для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.