Ходаковский высказался о нацистах среди россиян Ходаковский: россияне с нацистскими убеждениями монетизируют опыт участия в СВО

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Александр Ходаковский

Граждане, участвующие в СВО на стороне России и придерживающиеся нацистских убеждений, по возвращении на родину обязательно постараются «громко заявить о своих правах», написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. Своими размышлениями он поделился после того, как в Финляндии был задержан россиянин Ян Петровский, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич».

Эти люди вернутся назад. А как я уже успел заметить, у такой категории вопросы выживания поставлены хорошо, и они не станут скромно сидеть, а громко заявят о своих правах. Причем сотни тысяч обычных людей и голоса не подадут, если вернутся домой живыми, но эта категория постарается монетизировать свое участие в войне по полной программе, — пишет Ходаковский.

При этом силовик отметил, что не знает, как относиться к таким военнослужащим, которые носят татуировки с соответствующим содержанием.

Наверное, трудно придерживаться линии на денацификацию, если в собственных рядах кто-то гордо демонстрирует нацистскую символику, нанесенную иглой на тело, или с вызовом заявляет, что он нацист. Это редкое явление, но «меткое», — высказался замглавы Росгвардии республики.

Задержанный в Финляндии Петровский находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Минфин США в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 году и в спецоперации на Украине.

В сентябре 2010 года Ян Петровский укрывал у себя российского неонациста Вячеслава Дацика, который сбежал из психиатрической клиники под Санкт-Петербургом, куда его определили по приговору суда.