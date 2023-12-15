Ходаковский попытался понять, что влечет на передовую добровольцев Ходаковский: идущий на передовую минометчик показался самым прекрасным человеком

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский рассказал в Telegram о попытке выяснить у добровольцев, что движет ими, когда они записываются в отряды, идущие на передовую. По его словам, один из них, молодой минометчик показался ему самым прекрасным человеком на свете.

Снова иду мимо кадровика, а там свежая партия добровольцев суетится в попытках поскорее оформиться, — то есть, стремится из состояния «вероятность смерти низкая» перейти в состояние «вероятность смерти повышенная» за самые кратчайшие сроки, — отмечается в его сообщении.

Полковник задался вопросами, что движет этими молодыми людьми, и в попытке получить ответы он поговорил с «пацаном в очках, как два аквариума». Тот оказался минометчиком из расчета 82-го миномета, уже воевавшим.

Мало, кто на пороге предельного риска, вполне осознавая свою последующую участь, будет так светел и улыбчив. И эти очки.... Он как-будто понял, что вопрос в них, и тут же продемонстрировал готовность вставить линзы, лишь бы только серьезный дядька не помешал ему попасть туда, где смерть выводит свои напевы то тонким свистом пуль, то басами разрывов, — подчеркнул Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский рассказал историю, как русский солдат помог раненому украинскому военнослужащему. По его словам, это «очень маленькая по масштабу» история, которая в то же время несет в себе очень много смысла. Он отметил, что пленные украинцы, перешедшие на сторону ВС РФ, в боях оправдали доверие, которое им оказывают.