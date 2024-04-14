Ходаковский оценил конфликт Израиля и Ирана Ходаковский: Иран знал, что не нанесет большого ущерба Израилю

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Иран знал, что не нанесет большого вреда Израилю и масштабного столкновения не произойдет, отметил в Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. Таким образом он прокомментировал ночную атаку Тегерана, добавив, что Тель-Авив был готов к атаке, ему не привыкать сбивать воздушные цели.

Иран тоже вполне осознавал, что нанести серьёзный ущерб Израилю с его системой ПВО он не может, а значит больших рисков перевести ситуацию в масштабное столкновение нет. Зато эффектно, красочно, шумно - никто не обвинит, что «за базар не ответили», — сообщил Ходаковский.

Как сообщалось, Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. Информации о жертвах среди мирного населения страны нет.

Ранее постоянное представительство Ирана в ООН заявило в социальной сети Twitter (X), что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар властей еврейского государства по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Дипломаты подчеркнули, что ответные ракетные удары и атаки беспилотников по военным объектам на «оккупированных территориях» являются неотъемлемым правом Тегерана на самооборону в соответствии с Уставом ООН.