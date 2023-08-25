Ходаковский назвал основной способ «коллективного противника» одолеть РФ Ходаковский: Украина и союзники надеются на развал России изнутри

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Украина вместе с западными партнерами рассчитывает на то, что Россию удастся развалить изнутри, сообщил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, такой вариант — основная надежда противников Москвы, которые предпочли бы договориться с новым российским руководством.

Основная надежда противника была и остается — развал России изнутри. Как и мы отслеживаем ситуацию не только по Украине, но и вокруг нее, так и наш коллективный противник мониторит изменения во внутренней обстановке нашей страны, и каждую негативную тенденцию пытается углубить и использовать себе во благо, — рассказал Ходаковский.

Он отметил, что ставка на смену власти в России прослеживается и в риторике украинских властей, где часто говорят о затяжном конфликте. Это, по словам Ходаковского, означает, что Киев готов выжидать. В сложившихся обстоятельствах Москве важно действовать осторожно, особенно когда речь идет о решениях с далекоидущими последствиями, заключил он.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова раскритиковала идею демократии в том виде, в котором ее продвигает Запад. По словам чиновницы, такая система не подразумевает власть большинства, и в России ее применять не следует. Глава ЦИК также отметила, что западная демократия серьезно деградировала и ее не следует воспринимать в качестве некоего примера для подражания.