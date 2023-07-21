Ходаковский намекнул на скорое возвращение Стрелкова Ходаковский заявил, что Стрелков не будет извлечен из российской действительности

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Александр Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский предположил в своем Telegram-канале, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вряд ли будет убран из публичного пространства. Также Ходаковский признался, что не чувствует никакого злорадства по поводу возбуждения уголовного дела против Стрелкова, хотя они и испытывают взаимную неприязнь.

Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне, но вот случилась с ним эта история - я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия. <...> Думаю, что Стрелков не будет извлечен из нашей действительности и ещё порадует нас своим уникальным видением мира, — написал Ходаковский.

Федеральная служба безопасности задержала Стрелкова 21 июля в его московской квартире. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к экстремизму. Предполагается, что дело возбуждено после обращения хирурга ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского в Генпрокуратуру. Он требовал проверить слова военного о президенте России Владимире Путине. 24 июня Стрелков также высказался против попытки военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».