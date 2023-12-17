«Хочу в зону СВО, к парням»: что просят депутаты Госдумы у Деда Мороза Милонов рассказал, что попросил у Деда Мороза поездку в зону СВО

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что по традиции отправил Деду Морозу письмо с особенной просьбой на Новый год. Что он попросил у Деда Мороза, куда он хочет поехать в Новом году, что просят другие парламентарии?

Что попросил Милонов у Деда Мороза

В письме Деду Морозу Милонов попросил его о возможности выехать на Новый год в зону СВО.

«Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО». У меня есть мечта — встретить Новый год вместе со своими парнями в зоне СВО», — рассказал Милонов содержание своего письма Daily Storm.

Ранее депутатам Госдумы запретили посещать зону СВО без разрешения главы Минобороны РФ или начальника Генштаба. В рамках запрета также было запрещено посещать воинские части и военнослужащих на их территории, при этом запрета на частные встречи не было.

«Нельзя, значит нельзя», — вздохнул Милонов.

Когда Милонов был в зоне СВО

Ранее в 2022 году ряд депутатов от «Единой России» попросили отправить их в зону СВО. Замглавы комитета по вопросам семьи, детей и женщин Виталий Милонов добрался до передовой, где участвовал в боевых действиях — так, известность получил ролик, в котором Виталий Милонов производит выстрел из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

По словам Милонова, находясь в зоне СВО, он получил звание лейтенанта армии. Кроме того, во время обстрела он получил нетяжелое ранение — разрыв ахиллова сухожилия, в результате чего не мог бегать, однако собирался вернуться в СВО.

В зоне спецоперации депутат пользовался позывным «Густав».

Фото: Егор Алеев/ТАСС Виталий Милонов

Что еще Милонов просил у Деда Мороза

Виталий Милонов регулярно пишет перед Новым годом письма Деду Морозу, сообщая об этом в СМИ. Так, в 2020 году зампред комитета Госдумы попросил у новогоднего волшебника «не дарить подарков в Новый год тем, кто не верит в Деда Мороза», поскольку «ходит все больше слухов» что его не существует.

Ранее в 2018 году депутат Милонов попросил у Деда Мороза на Новый год новый налог для граждан России — «на срубленные елки». По мысли депутата, перед новогодними праздниками в РФ срубают большое количество деревьев, многие из них не успевают распродать, и они отправляются на свалку. Налог должен остановить тех, кто рубит лишнего.

Аналогичную просьбу Милонов высказывал и в 2016 году, когда был еще депутатом заксобрания Санкт-Петербурга. В написанном официальным языком письме депутат вместе с коллегами просит Деда Мороза поддержать законопроект о более ответственном обращении к новогоднему дереву.

Что просили депутаты у Деда Мороза

Российские парламентарии периодически обращаются к Деду Морозу с просьбами на Новый год. Так, в 2017 году сенатор Екатерина Лахова попросила новогоднего волшебника, чтобы с России сняли санкции: «Потому что хочешь не хочешь, а они все равно мешают развитию».

Бывший депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко в 2017 году попросил у Деда Мороза 30 млн рублей, которые он оказался должен Фонду кино. Деньги он взял для экранизации романа Александра Проханова «Убийство городов» про войну в Донбассе — но ему почему-то не дали снимать картину. А экс-сенатор от Хакасии Валентина Петренко просила у Деда Мороза «мир во всем мире».

Некоторые депутаты на Новый год обещали подарки другим: например, в 2022 году депутат Госдумы Олег Нилов пообещал во время акции «Елка Желаний» «ракету мальчику Вове из Киева». После он настаивал, что это была шутка и под «мальчиком Вовой» он имел в виду Владимира Зеленского. Коллеги остроумия Нилова не оценили, говоря, что «дети не при чем».

Просили о подарках не только Деда Мороза: так, перед новым 2020 годом депутат Иван Сухарев попросил ФСИН оставить заключенным в тюрьмах включенные телевизоры на Новый год. А Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам на Новый год уезжать из России, чтобы они «поняли болевые точки в сфере туризма».

А депутат Госдумы Евгений Марченко, когда работал в ЗакС Санкт-Петербурга, поступил радикальнее остальных: он попросил ФСБ запретить праздновать Новый год.

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