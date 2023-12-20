«Хочу дойти до Киева»: Прилепин ответил на вопрос о политической карьере Захар Прилепин: подумаю о политической карьере после того, как дойду до Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и бывший депутат Госдумы Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров собственных структур заявил, что может задуматься о политической карьере после того, как «дойдет до Киева». Он отметил, что для него цели специальной военной операции на Украине на данный момент являются приоритетными. Прилепин добавил, что вернется в строй и продолжит выполнять задачи, как только вылечится.

Я являюсь военнослужащим, как только выздоровею и пройду комиссию — вернусь в строй. И, собственно, до конца СВО буду заниматься этой деятельностью, после этого можно подумать о политической карьере. Без всякого лукавства хочу сказать, что в данный момент это менее всего меня волнует. О чем вообще речь? У нас война, я хочу дойти до Киева. Это самое главное мое желание, — подчеркнул писатель.

16 декабря Захар Прилепин сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться в Донбасс. По его словам, цель поездки — навестить свои подразделения в зоне спецоперации. Присоединиться к боевым товарищам литератор планирует позднее.

Ранее публицист рассказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил бы его, верит ли он в Бога. Прилепин усомнился, что это возможно, обвинив Зеленского в гибели трети «самых сильных» украинских мужчин.