Бывший депутат Госдумы предложила отменить ЕГЭ Бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова предложила отменить ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса и мастер спорта по художественной гимнастике, которая также являлась депутатом Госдумы с 2011 по 2016 год, Мария Кожевникова в беседе с NEWS.ru предложила переформатировать школьные выпускные экзамены. Нынешние ОГЭ и ЕГЭ, по ее мнению, несут больше вреда, чем пользы, и если их не упразднить, то «наша страна будет терять и терять».

Кожевникова назвала ЕГЭ и ОГЭ «угадайкой-абвгдейкой», от которых вреда больше, чем пользы.

Поскольку вместо реальных знаний, воспитания любознательности и целеустремленности детей просто натаскивают на правильные ответы. При этом школьники теряют одно из самых важных качеств — умение нестандартно мыслить, — подчеркнула актриса и экс-депутат.

Она считает, что если экзамены в нынешнем формате не упразднить, то страна многое потеряет.

Среди школьных проблем Кожевникова назвала также умственные перегрузки и большое количество домашних заданий. При этом ни на что остальное у детей почти не остается времени — ни на занятия спортом, ни просто побегать-поиграть.

А ведь дети должны расти не только умными, но и счастливыми, подвижными, с острым гибким умом и, самое главное, быть здоровыми. Но из-за перегрузок даже здоровье ставится под угрозу, — подчеркнула мама троих детей, двое из которых как раз школьники.

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