«Хочется кричать»: Подольская о том, как важно не замыкаться из-за теракта Подольская: после теракта в «Крокусе» важно не замыкаться и делиться горем

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Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио» рассказала, как важно после теракта в «Крокус Сити Холле» не замыкаться в себе и делиться горем. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она хочет своим примером показывать людям, как справляться с трагедией.

Я как публичный человек думала в эти дни, что стоит выкладывать, а что не стоит выкладывать. Потому что, когда ты публичный человек все равно на тебе лежит ответственность... И вроде хочется как-то в тишине [пережить трагедию], и вроде хочешь пользу принести, — отметила певица.

По ее словам, она с мужем — музыкантом Владимиром Пресняковым — съездили к зданию «Крокуса» и возложили цветы в память о жертвах трагедии. Подольская подчеркнула, что выложила это в свои соцсети, чтобы люди знали, что «все переживают, и горем нужно делиться».

Когда горе, об этом хочется кричать. Все люди разные, конечно, но вот мне лично хочется проговаривать, знать, что я не одинока, что рядом родные и близкие люди. Своим примером нужно показывать, как можно справиться, что можно сделать, — считает артистка.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура. По словам экс-участницы группы «Серебро», панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей.

До этого певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.