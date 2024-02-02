«Хочет кушать»: ветеринар объяснил нападения тигров на людей в Приморье Ветеринар Цыпленков: голод вынуждает тигров выходить к поселкам с людьми

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Причиной, по которой приморские тигры выходят из тайги в более оживленные места и начинают охоту на животных и людей, является голод, рассказал NEWS.ru ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, они вынуждены расширять зону охоты из-за нехватки косуль и кабанов, которых подстреливают охотники.

[Тигры] прежде всего нападают зимой, потому что кто-то [из потенциальной добычи] в спячке, кто-то уходит на более южные рубежи. И если охотники подстрелили много косуль, кабанов (основная пища тигров тоже), тогда тигр начинает голодать и искать пищу, — пояснил эксперт.

В ходе охоты тигр выходит к поселкам, где обитают собаки и другие животные, рассказал Цыпленков. Он признал, что присутствие диких кошек вынуждает местных жителей покидать дома, поскольку они также могут стать потенциальной добычей хищника.

Хищник он кушать хочет. Все, что шевелится и теплое, для него добыча, — отметил он.

По мнению ветеринара, избежать таких серьезных последствий позволят прекращение браконьерства в местах обитания тигров и увеличение поголовья кабанов и копытных. Он отметил, что в этом случае и тигры будут сыты, и люди останутся в безопасности.

Ранее сообщалось, что краснокнижную амурскую тигрицу, отловленную в минувшие выходные в Хабаровском крае, выпустят в дикую природу. Хищницу поймали в ночь с 27 на 28 декабря после того, как она утащила четырех собак в Сикачи-Аляне и одну в селе Чернолесье, весь месяц она провела под присмотром специалистов.