«Хочешь, пришлю людей»: экс-игрок «Челси» о помощи Абрамовича в поиске отца Футболист Микел: Абрамович предложил «прислать людей» на поиски похищенного отца

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Экс-полузащитник английского клуба «Челси» нигерийского происхождения Джон Оби Микел рассказал изданию talkSPORT, как злоумышленники похитили его отца в Нигерии, после чего российский бизнесмен, бывший владелец этого клуба Роман Абрамович предложил ему помочь в поисках. По словам спортсмена, Абрамович предложил ему «прислать своих людей», которые в быстрые сроки освободят заложника.

Коллектив [«Челси»] тогда очень поддерживал меня. Я помню, Роман Абрамович у меня спросил: «Хочешь, я пришлю своих людей? Я знаю, что если это произойдет, то они быстро вызволят его оттуда». И моя реакция была: «И как ты это сделаешь?» — рассказал хавбек.

Фото: Dudu Macedo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джон Оби Микел

Микел пояснил, что его отца похищали дважды: в первый раз это произошло в 2011 году, мужчина пробыл в плену 10 дней. Второй раз похищение произошло, когда хавбек выступал за сборную своей страны на чемпионате мира в России в 2018 году. Ему сообщили об этом за два часа до старта матча со сборной Аргентины. Микел не сразу сообщил своему окружению о похищении, и о нем стало известно только после матча, который его сборная тогда проиграла.

В начале июня отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в турецком Стамбуле во время финального матча Лиги чемпионов англичан против «Интера». Турецкая полиция сразу же начала поиски мужчины. Спустя несколько часов поисков отец экс-футболиста итальянского «Ювентуса» и испанской «Севильи» был найден.