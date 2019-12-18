Привлекать к себе внимание на пресс-конференциях Владимира Путина журналистам с каждым годом сложнее. Условия всё жёстче. На этот раз, например, запретили проносить большие плакаты. Но это лишь усилило азарт и заставило подойти к делу творчески. Корреспонденты и редакторы надевали каски, жилеты и национальные костюмы, иллюминировали баннеры, привозили платки с изображением главы государства и готовились похлопать президента России по спине. Зачем — журналисты рассказали News.ru.