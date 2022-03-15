Хлеб всему голова: что привело к падению российского самодержавия

В свою последнюю и провальную войну Российская империя вступила 2 августа 1914 года. Подданными последнего императора она была встречена с бурным энтузиазмом. В городах стояли праздничные молебны, православный народ и самодержавный царь собирались
От победной эйфории до революционного восстания
Через два с половиной года ситуация поменялась катастрофическим образом. На российско-германском фронте всё чаще будут происходить братания. Население было всё менее способно выдерживать экономическое напряжение войны. Рубль обесценился в 6-7 раз,
Но центр уже не мог оперативно реагировать на всё это. Страна воевала, генералы жаждали продолжать войну и победить в ней. Все остальные вопросы постепенно отодвигались на задний план. Российская верхушка чем дальше, тем больше оказывалась в состоянии замкнутого «информационного пузыря».
Днём 6 марта 1917 года в столице империи Петрограде начались массовые хлебные бунты. Подогреваемые как слухами, так и реальными проблемами в
Революция
Власти нашли гениальный выход — к подавлению беспорядков привлекли армию. 10 марта к рабочим присоединилась практически вся столица. Студенты, мелкие лавочники, журналисты, рабочие — все они приняли участие в столкновениях с военными и полицейскими частями. В защитников порядка летели бомбы, в бунтующих — пули. Лозунгами дня становятся «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», «Мира!» и «Хлеба!».
Председатель Думы Родзянко отослал 11 марта
Войска начинают стрелять по горожанам, но часть расквартированных в столице войск, например, запасной Волынский полк, переходит
Но это не спасает от насилия — повсюду мёртвые тела, грабежи и погромы. Депутаты Думы хотят призвать к ответу правительство, действия которого привели к такому исходу. Председатель Совета министров князь Голицын по согласованию с императором закрывает парламентскую лавочку: в работе Госсовета и Госдумы объявляется перерыв до апреля. Родзянко опять телеграфирует в Ставку и даже командующим фронтами, чтобы отменили решение царя, иначе случится непоправимое для монархии. Его игнорируют — адресаты хранят гробовое молчание.
Последняя возможность разрешить кризис относительно мирными мерами была упущена. Дальнейшие события вели либо к насильственному подавлению революционных выступлений в столице, либо к свержению правящей династии.
Бумажные полки генерала Иванова
Следующий день 12 марта императорская Ставка встретила пренеприятнейшим известием. Военный министр Беляев не смог собрать в столице силы, достаточные для подавления революции. О чём телеграфировал в Ставку. Начальник штаба генерал Михаил Алексеев, который имел огромное влияние на царя в военных вопросах, предложил собрать сводный отряд и отправить его в столицу. Во главе него император поставил генерала Иванова. Общая численность войск в «карательной экспедиции»
Проблема для генерала заключалась в том, что отвод боеспособных частей с Северного и Западного фронтов был затруднён железнодорожным расписанием и необходимостью пропускать царские поезда. К тому же полки надо было готовить. По всему выходило, что основную массу войск удалось бы собрать к 15–16 марта. А пока генералу Иванову надо было как-то решать поставленную задачу выделенными ему силами, численность которых была очень маленькой. Да и то уже 14 марта часть полков была разоружена, а часть подняла бунт. Так что, экспедиция начала проваливаться, фактически даже не начавшись.
Большое значение имело и то, что Временный комитет Госдумы (ВКГД), оперативно взявший на себя руководство восстанием, направил 13 марта депутата Александра Бубликова с солдатами занять Министерство путей сообщения (МПС). Что он и сделал, не встретив вообще никакого сопротивления. Зато последствия этого манёвра для революции и монархии были огромными.
Бубликов использовал железнодорожный телеграф, чтобы сообщить по всем станциям о том, что в Петербурге — революция. Действующее правительство
Без вариантов
Революционеры встали у развилки — конституционная монархия или республика. К первой склонялись либералы, так как опасались полного развала государственного механизма. Да и озлобленное население столицы, среди которого встречалось много солдат, не сулило ничего хорошего. Зато социалисты были горой за республику. Хватит уже с России этой монархии — посмотрите, до чего она страну довела! На заднем фоне у социалистов маячил Петроградский совет рабочих (а скоро и солдатских) депутатов, образованный 12 марта одновременно с ВКГД, который был настроен ещё более
А революция продолжала катиться по всей стране. Захват МПС Бубликовым сделал своё дело, промышленные города империи один за другим узнавали, что власть поменялась. В Москве 14 марта начались массовые беспорядки и забастовки. Начштаба Алексеев доложил императору, что это лишь дело времени, когда забастовки и бунты охватят крупнейшие центры империи. Поэтому Николаю II следует создать новое правительство, во главе которого встанет уважаемый в обществе человек.
Проблема этого предложения была в том, что в Петербурге уже шли консультации между ВКГД и Петросоветом о формировании временного правительства, во главе которого намечался князь Львов. Весь день 14 марта в Ставку приходила информация о бунтах в войсках. Генерал Брусилов доносил, что промедление смерти подобно и необходимо что-то сделать. Командующий Северным фронтом генерал Рузский присоединился к давлению на императора и смог уговорить того подписать манифест генерала Алексеева, согласно которому формирование нового правительства
В ночь на 15 марта Рузский разговаривал с Родзянко и от него узнал, что ситуация кардинально изменилась. Речь уже не идёт о формировании «ответственного министерства» — речь идёт об отречении Николая II. Алексеев, получивший утром 15 марта расшифровку этих переговоров, приказал будить царя. Параллельно он связывается с командующими фронтами и флотами, подавляющее большинство которых считает, что для продолжения войны и спасения армии от анархии императору
Днём генерал Рузский, собрав ответы командования, вместе с сопровождением зашёл к Николаю II. Тот ещё раз попросил их высказать своё мнение — все высказались за отречение.
Императору оставалось только согласиться с ними. Вечером к царскому поезду подъехали представители Думы — Гучков и Шульгин. Они начали свою речь с того, что ситуация в столице катастрофическая, Петросовет давит на депутатов и фактически взял их в плен. Нужно срочно отрекаться и передавать трон наследнику, а регентом поставить младшего брата Михаила. В ответ император заявляет, что уже принял решение отречься и за себя, и за своего сына. Такого никто из представителей не ожидал. Как
15 марта в 23:40 Николай II подписал манифест об отречении. Трон передавался Михаилу Александровичу, но тот, здраво поразмыслив над ситуацией, не стал требовать такое взрывоопасное наследство и сам отрёкся 16 марта. Российская империя стала республикой.
К такому повороту, как оказалось, были готовы далеко не все политические силы. Впрочем, надежды, что в новых условиях Россия сможет продолжить успешные военные действия, а армия «избегнет анархии», как думали генералы, — провалились. Экономический кризис продолжился, летом 1917 года из армии дезертировали 2 млн человек. Страна быстро катилась к финальной развязке — гражданской войне.