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Видео с щенком, который проявляет хитрость, чтобы избежать наказания, умилило тысячи интернет-пользователей.

На кадрах видно, как малыш с упоением играет, однако услышав шаги человека, он быстро бежит в свою клетку и ложится на бок, словно так всё и было.

Видео было опубликовано на сайте Reddit. Менее чем за 10 часов оно набрало свыше 80 тысяч лайков.

Комментаторы предложили наградить хитрого щенка, а также отметили, что в детстве каждый был таким.

Да это же 8-летний я, играющий ночью в приставку, когда в комнату зашла мама, — написал один из пользователей.

Другой заявил, что если собаке не дадут Оскар, то ей нужно подарить хотя бы медаль за безупречную актёрскую игру.

Ранее News.ru писал, что собака, которая принесла хозяйке погрызенный мячик, умилила пользователей Интернета. Те обратили внимание на виновато-огорчённое выражение морды пса.