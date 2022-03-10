Hitachi приостановит свою деятельность в России

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Компания также производит и строительную технику. Тем не менее, как отмечается в заявлении, выручка в России составляет всего лишь 0,5% от общей выручки Hitachi. Дочернее предприятие корпорации Construction Machinery ранее уже объявило о приостановке экспорта тяжелой техники, такой как гидравлические экскаваторы, в Россию.

Агентство Kyodo отмечает , что не так давно власти Японии направили в Hitachi письмо. В нём руководство страны попросило остановить деятельность корпорации в России из-за ситуации на Украине.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.