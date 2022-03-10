Hitachi приостановит свою деятельность в России

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Компания также
Агентство Kyodo
Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.
Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.