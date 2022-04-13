Хищные клопы и сурки: названы привезённые в 2022 году в Петербург животные

С начала 2022 года в Санкт-Петербург самолётами привезли 2,6 млн животных, а через наземные границы ещё 366,5 тысячи, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 2,5 млн хищных клопов, свыше 52 тысяч аквариумных рыбок, 21 тысяча медицинских пиявок, 3 тысячи лабораторных животных.

Также в город прибыли 1,4 тысячи декоративных раков, крабов и креветок, 788 декоративных птиц, 733 улитки и 675 карликовых лягушек. Помимо этого, 166 кошек и собак, 35 черепах, 16 декоративных амфибий, четыре кролика и летучие мыши, два суриката и сурка, один паук-птицеед.

Сухопутные границы пересекли две чилийские белки деги, пять сурикатов, четыре летучие мыши, паук-птицеед. Кроме них ветеринарный контроль прошли 536 голов крупного рогатого скота и 12 свиней, 360,8 тысячи суточных цыплят, 35 черепах, два пони, четыре кролика, три шиншиллы и два сурка.

Ранее россиян предупредили о рисках при встрече с ежами. В колючках ежа прячутся блохи, вши и клещи. Животные также являются переносчиками опасных заболеваний, рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.