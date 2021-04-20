Хирурги вернули лицо велосипедисту с улыбкой Джокера

https://static.news.ru/photo/2fdfda98-a1cb-11eb-854d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челюстно-лицевые хирурги Новосибирской областной больницы восстановили лицо мужчине после серьёзной травмы.

Как сообщает «КП-Новосибирск», 54-летний сибиряк 14 апреля решил прокатиться на велосипеде, когда неожиданно упал в сугроб. Под снегом оказался неизвестный железный предмет, который вспорол ему щёку до кости.

В результате травмы у мужчины образовалась рана, внешне напоминавшая шрамы злодея Джокера из популярного комикса. Пострадавшего доставили в больницу.

Врачи проделали ювелирную работу, сшив мышцы и нервы на лице.

Пока мужчина лежал в реанимации, питался через зонд. Сейчас его перевели в палату к другим пациентам и уже разрешили самостоятельно есть жидкую пищу — каши и супы, — рассказал челюстно-лицевой хирург Дмитрий Прошкин.

Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация. Ему придётся научиться заново открывать рот, жевать твёрдую пищу и разговаривать. Через несколько месяцев он сможет делать специальные упражнения для мышц.

Пока рубцы только формируются, есть возможность их разработать, чтобы мышцы вспомнили, как совершать те или иные действия, — объяснил медик.

На полное восстановление велосипедисту понадобится не менее года.

Ранее пластический хирург Иван Володченков рассказал, что Вера Алентова испытывает проблемы из-за многочисленных пластических операций. По словам специалиста, артистка не может полностью открыть глаза из-за атрофии лицевых мышц. Им не даёт работать фиброз, которым заросло лицо актрисы.