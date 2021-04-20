Хирурги вернули лицо велосипедисту с улыбкой Джокера

Челюстно-лицевые хирурги Новосибирской областной больницы восстановили лицо мужчине после серьёзной травмы.
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В результате травмы у мужчины образовалась рана, внешне напоминавшая шрамы злодея Джокера из популярного комикса. Пострадавшего доставили в больницу.
Врачи проделали ювелирную работу, сшив мышцы и нервы на лице.
Пока мужчина лежал в реанимации, питался через зонд. Сейчас его перевели в палату к другим пациентам и уже разрешили самостоятельно есть жидкую пищу — каши и супы, — рассказал челюстно-лицевой хирург Дмитрий Прошкин.
Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация. Ему придётся научиться заново открывать рот, жевать твёрдую пищу и разговаривать. Через несколько месяцев он сможет делать специальные упражнения для мышц.
Пока рубцы только формируются, есть возможность их разработать, чтобы мышцы вспомнили, как совершать те или иные действия, — объяснил медик.
На полное восстановление велосипедисту понадобится не менее года.
Ранее пластический хирург Иван Володченков рассказал, что Вера Алентова испытывает проблемы из-за многочисленных пластических операций. По словам специалиста, артистка не может полностью открыть глаза из-за атрофии лицевых мышц. Им не даёт работать фиброз, которым заросло лицо актрисы.