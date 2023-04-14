Хирурги удалили у пациента 120-сантиметрогово ленточного червя В Уфе хирурги удалили у пациента 120-сантиметрогово ленточного червя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе хирурги удалили из организма 58-летнего пациента 120-сантиметрового ленточного червя. Уфимец попал в больницу с болями в животе, тошнотой, многократной рвотой и другими характерными симптомами. Также пациенту пришлось вырезать 20 см кишечника. Инфекционист Евгений Тимаков рассказал Lenta.ru, что бычий цепень мог появиться в организме уфимца из-за употребления плохо приготовленного мяса.

Попадая в организм, паразит выходит из оболочки и внедряется в кишечник. Если длительное время человек не принимает антигельминтные препараты <...>, то, естественно, в организме бычий цепень может достигать длины не только в 120 см, но и гораздо больших размеров, — предупредил специалист.

По словам врача, заразиться ленточным червем можно через мясо крупного скота и диких животных, которые человек употребляет в пищу. Личинки бычьего цепня сохраняют жизнеспособность при плохой термической обработке.

Тимаков предупредил, что при попадании паразита в организм возникают метаболические нарушения и заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, червь влияет на иммунитет и меняет чувствительность человека к различным факторам. Признаки заражения легко перепутать с переутомлением или употреблением несвежей пищи. Человек чувствует слабость, усталость и проблемы с желудком.

Тимаков предупредил, что в последнее время заражений ленточным червем стало меньше благодаря контролю санитарных служб за качеством продуктов. Врач посоветовал людям внимательно следить за качеством мясо и степенью его прожарки.

Врач-терапевт Ольга Чиркова ранее рассказала, что бычий цепень может находиться в теле человека годами и никак себя не проявлять. В числе симптомов заболевания могут быть слабость, головные боли, нарушение сна, боли в животе, ощущение переполнения кишечника, отрыжка, перемежающиеся запоры и поносы.