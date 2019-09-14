https://static.news.ru/photo/1e14e37c-d70a-11e9-b991-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

Согласно законодательству России, медики не могут прекратить интенсивную терапию пациента. Врачи борются за жизнь человека до конца, заявил сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак, комментируя информацию в СМИ о том, что актрису якобы прекратили лечить.

Другое дело, продолжает специалист, если больной страдает последней стадией опухоли головного мозга, то у него возникает состояние, когда медикаменты уже не в силах помочь и возможный вред от лекарств превышает пользу, цитирует мужчину « Комсомольская правда ».

В этой ситуации пациенту дают максимальную дозу препаратов и наблюдают, как долго он может продержаться. При таком сценарии человек находится уже без сознания, функции жизненно важных органов нарушаются, дыхание и сердцебиение сбиты.

Но в реанимации таких больных всё равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал, — подытожил Рак.

О тяжёлом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября текущего года. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. На следующий день медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.