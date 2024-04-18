Хирург сделал прогнозы на предстоящую операцию девочки с «маской Бэтмена» Хирург Алексанян: врачи не смогут удалить все рубцы с лица американки Луны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи не смогут убрать все рубцы, образовавшиеся после удаления большого родимого пятна на лице четырехлетней Луны Феннер, известной как «девочка Бэтмен», рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист добавил, что по достижении совершеннолетия девочке потребуется коррекция.

К сожалению, полностью удалить все рубцы не удастся. Также, когда малышка вырастет, во время полового созревания, где-то после 18 лет, ей может понадобиться коррекция, — пояснил он.

Хирург отметил, что сейчас организм девочки активно развивается, поэтому, скорее всего, со временем потребуется лазерная шлифовка. Алексанян подчеркнул, что в России подобные операцию делают довольно часто, они проходят успешно. Он предположил, что процедуру решили провести в России, поскольку она стоила дешевле, чем в США.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербург вернулась семья Луны Феннер, ей в пять этапов проведут эстетическую операцию. До этого в Краснодарском крае ей удалили родимое пятно черного цвета, охватившее большую часть лица. Отмечается, что у малышки появились проблемы с закрытием глаз из-за образовавшихся рубцов, именно их и будут удалять специалисты.