Врач рассказал, сколько курицы можно съесть в неделю Врач Умнов посоветовал есть куриное мясо не чаще трех раз в неделю

Фото: shutterstock.com

Курятина является одним из наиболее популярных продуктов среди тех, которые следят за фигурой или занимаются спортом, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Однако, по его словам, употребление куриного мяса не рекомендуется свыше трех раз в неделю.

При отсутствии тренировок употребление курятины свыше трех раз в неделю не рекомендуется из-за риска развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний в связи с избыточным поступлением кальция. Иногда у людей с аллергией на куриные яйца может возникать аллергия на мясо курицы, — пояснил врач.

Он также отметил, что кожа курицы накапливает токсины и антибиотики из кормов, которыми питаются птицы на фермах, и человеку могут передаться развившиеся в мясе бактерии, резистентные к антибиотикам. Кроме того, при употреблении сырого мяса птицы существует риск заражения червями из семейства нематод, например, аскаридами.

Эти черви длиной до 12 см белого цвета вызывают анемию, слабость, геморрагические повреждения кишечника. Так что покупайте курицу в проверенных местах и не занимайтесь сыроедением, не ешьте сырые фарш и мясо, — призвал Умнов.

Среди плюсов курятины эксперт отметил низкое содержание жиров и невысокую цену. В 100 гр мяса содержится примерно 120-130 ккал, витамины группы А, С, Е, В, около 15 г белка и практически нет углеводов, поэтому оно подходит диабетикам и следящим за фигурой. Курица легко усваивается, не вызывает раздражения ЖКТ и содержит кальций, необходимый для формирования опорно-двигательного аппарата.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев предупредил, что курица из магазина представляет опасность для здоровья человека из-за использования антибиотиков и стимуляторов роста, которые помогают достичь промышленных объемов продукции. Специалист уточнил, что антибиотики используются массово и могут быть в рационе не только больных, но и здоровых птиц.