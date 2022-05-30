Хирург рассказал о популярности патриотических имплантов среди россиянок Хирург Добрейкин рассказал о популярности патриотических имплантов среди россиянок

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Пластический хирург Евгений Добрейкин предложил россиянкам использовать грудные импланты в расцветке триколора и камуфляжа, чтобы сделать операцию по увеличению груди более патриотичной. По его словам, уже появилось множество потенциальных заказчиков. Вместе с этим он отметил, что операции с ними пока не проводятся, так как это экспериментальные модели, пишет «360».

Появилось много потенциальных желающих. По крайней мере на сегодня. Сейчас мы эту продукцию тестируем, а если она получит большой отклик, то без проблем можно будет запустить использование уже на потоке. У нас есть договоренности и с поставщиками, и с налаживанием линейки продукции с нашей, отечественной символикой, — заверил Добрейкин.

По его словам, инновационные импланты производятся так же, как и обычные, за исключением того, что на них наносится соответствующий рисунок. Хирург подчеркнул, что рисунок не будет виден после завершения операции. По мнению Добрейкина, такие импланты дают возможность следовать моде и проявлять патриотичность.

Ранее Добрейкин представил линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь» с патриотической символикой. Пока что имеется два варианта их окраски: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам России выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».