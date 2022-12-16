Хирург рассказал, можно ли восстановить внешний вид сломанных ушей Хирург Копасов: вернуть первоначальную форму ушей после многочисленных переломов невозможно

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Пластический хирург Андрей Копасов рассказал в беседе с NEWS.ru, что при однократном переломе ушной раковины помощь специалиста в восстановлении ее прежнего вида может не понадобиться. В случае множественных травм задача усложняется, можно скорректировать форму поврежденной ушной раковины, но вернуть первоначальную форму нельзя.

Если это единожды сломанное ухо и нет видимых разрывов, то сильной деформации хряща не возникнет. Если вовремя оказать первую помощь — приложить лед, откачать жидкость из гематомы, наложить повязку, то хрящ может срастись без всяких видимых последствий, — сказал Копасов.

Специалист пояснил, что при переломе уха возникает покраснение, отек, а в отдельных случаях возможно кровотечение. Он добавил, что обычно таким травмам подвержены борцы, поэтому встает вопрос в целесообразности подобных операций, поскольку ушные раковины у этих спортсменов травмируются перманентно.

Кроме того, в спортивной среде «уши борца» считаются символом мужественности. Поэтому исправлять эстетические недостатки мужчины не стремятся, — заключил хирург.

Ранее Копасов рассказал, что для коррекции внешности не всегда следует прибегать к хирургическому вмешательству. Это можно сделать с помощью специальных инъекций, аппаратов, а также гимнастики для лица.