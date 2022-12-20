Хирург рассказал, можно ли бесследно избавиться от родимых пятен на лице Хирург Копасов: от родимых пятен на лице нельзя бесследно избавиться

Фото: shutterstock

Удалить родимые пятна на лице бесследно не получится, рассказал NEWS.ru Андрей Копасов, пластический хирург. По его словам, на коже останется рубец от операции размером с беспокоившую ткань: чем меньше само образование, тем меньше будут заметны следы операции, а если поверхность достаточно большая, то рубцы будут заметны сильнее.

Хирургическим путем удаляют доброкачественные и злокачественные образования кожи и подкожного слоя. <...> На место раневой поверхности будет наложен шов. После операции за швом нужно будет ухаживать, периодически менять повязку и обрабатывать раневую поверхность. К сожалению, в большинстве случаев бесследно удалить родимое пятно не получится — останется рубец, — пояснил медик.

Копасов отметил, что прежде, чем решиться на операцию, нужно взвесить все риски и оценить степень необходимости вмешательства. Чтобы сделать это, следует обратиться к онкодерматологу и рассказать о симптомах, которые тревожат: изменение размеров, цвет, зуд, дискомфорт и другие.

Если человек замечает, что родимое пятно поменяло цвет, стало больше либо постоянно травмируется, нужно обратиться к онкодерматологу, чтобы сделать анализ и посмотреть, не является ли оно злокачественным образованием. Родимые пятна бывают разного строения. Одни плоские, чуть темнее цвета самой кожи, — рассказал Копасов.

Хирург отметил, что некоторые люди пытаются закамуфлировать родимые пятна с помощью татуажа, однако это очень опасно. При дополнительном воздействии происходит травматизация, родимое пятно может начать разрастаться или будут происходить изменения в клетках, предостерег врач.

Ранее стало известно, какую опасность скрывают веснушки у взрослых. Врач превентивной медицины Ольга Гофман рассказала, что веснушки считаются нормой у детей от двух лет и до подросткового возраста, однако если они в большом количестве появляются на коже взрослого человека, то это может сигнализировать о предрасположенности к развитию рака кожи и меланомы.