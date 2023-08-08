Хирург рассказал, какие новейшие протезы может получить Костомаров Хирург Умнов: Костомаров может получить протезы, позволяющие чувствовать холод и боль

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может получить протезы, которые помогут ощущать холод и боль, рассказал NEWS.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Он объяснил, что такую возможность дает новая технология TFTEC — тонкопленочное термоэлектрическое охлаждение.

Умнов рассказал, что эту новинку разработал доктор наук Люк Осборн с коллегами из Университета Джонса Хопкинса.

Он [Осборн] предположил, что TFTEC можно использовать для передачи сигнала с протеза на конкретные рецепторные участки на культе, чтобы создавать полноценное ощущение температуры в фантомной руке, — сказал Умнов.

Он добавил, что в работе этого протеза используются монокристаллические материалы и иерархические сверхрешетки, что придает протезу высокую рабочую мощность, плотность охлаждения и, как следствие, обеспечивает быструю и энергоэффективную стимуляцию. Эксперт подчеркнул, что большинство протезов не могут передать тепло, холод и боль, а также много весят. Для привыкания к ним необходимы многочисленные тренировки, которые достаточно непросты даже для спортсменов.

На руках у Романа Костомарова пока еще не установлены протезы. При этом России производятся также бионические протезы, с помощью которых можно шевелить пальцами. Такие протезы дают возможность брать приборы для еды, писать, управлять пультом от телевизора, можно научиться набирать текст на компьютере и даже водить машину. Хотя, дело это, конечно, непростое. Возможно, такие технологии способны стать аналогом руки, смотря какие модели и с каким функционалом получит Костомаров, — сказал Умнов.

Ранее психиатр Александр Федорович назвал получение Костомаровым новых протезов и возвращение им способности бегать судьбоносными событиями для спортсмена. По словам врача, Костомаров «восстанавливает утраченное».